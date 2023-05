Djokovic: «Nos últimos 15 anos, vi mais o Nadal do que a minha mãe, mas amizade é impossível»

Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer são três dos maiores nomes do ténis mundial de sempre. A rivalidade travada nas últimas duas décadas 'obrigaram' a que passassem muito tempo juntos – dentro e fora dos courts –, mas impediram, ainda assim, uma amizade entre os tenistas, garante o sérvio."Nadal é apenas um ano mais velho do que eu, somos ambos Gémeos [signo astral]. No início até jantávamos juntos, mas amizade com ele é impossível. Sempre o respeitei e admirei muito. O Federer e ele fizeram-me crescer. Nadal faz parte da minha vida, nos últimos 15 anos vi-o mais do que a minha mãe", começou por contar Djokovic em entrevista ao diário italiano 'Corriere della Sera', citado pelo jornal espanhol Marca.Já sobre Federer garante: "Nunca fomos amigos, entre rivais é impossível, mas nunca fomos inimigos. Sempre respeitei Federer, é um dos maiores de todos os tempos. Teve um impacto extraordinário, mas nunca fui próximo dele".Na mesma entrevista, o tenista sérvio abordou ainda a polémica decisão contra a vacinação ao Covid-19. "Muitas pessoas gostaram que mantivesse a minha decisão. 95 por cento do que foi escrito e dito na televisão sobre mim nos últimos três anos é totalmente falso. Sou pró-escolha. É um direito humano ser livre para decidir o que injetar ou não no corpo. Rotularam-me de anti-vacinação, algo completamente falso", reiterou o número um do ranking ATP.