Djokovic 'prejudicou' João Sousa em Indian Wells

João Sousa teve mesmo de competir na fase de qualificação do ATP Masters 1000 de Indian Wells (jogou já depois do fecho desta edição). O português, 85º ATP, era o primeiro ‘alternate’ do quadro principal e aguardava uma última desistência antes do sorteio do qualifying, que acabou por não acontecer.

A situação é insólita porque Novak Djokovic, nº2 do Mundo, optou por (ainda) não desistir do torneio, apesar de não poder viajar para Indian Wells por não estar vacinado. Caso desista durante esta semana, Djokovic será substituído por um lucky loser e não por Sousa. Nole impede ainda que o russo Evgeny Donskoy, que era o primeiro alternate do qualifying, participe no torneio.

O vimaranense encarou o australiano Max Purcell na primeira ronda e, se saiu vencedor, defrontará depois o espanhol Feliciano López ou o norte-americano Chris Eubanks na ronda de acesso ao quadro principal.

Já no Challenger de Roseto Degli Abruzzi (Itália), Nuno Borges e João Domingues passaram à segunda ronda. Borges (161º ATP) bateu o francês Mathias Bourgue (232º), por 6-1, 1-6 e 6-1, ao passo que Domingues (305º) nem teve de jogar, porque o italiano Stefano Travaglia (110º) não entrou em court.