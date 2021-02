Djokovic reage às acusações de Kyrgios: «Fora do court não tenho muito respeito por ele»

Novak Djokovic inicia amanhã a defesa do título no Open da Austrália e este domingo, na antevisão ao encontro com o francês Jérémy Chardy, foi questionado sobre as recentes declarações de Nick Kyrgios. Em janeiro, o tenista grego, que já por diversas vezes se 'atirou' a Djokovic, cconsiderou que o sérrvio é um "fantoche" e rejeitou que Djoko seja o melhor tenista de todos os tempos. E o líder do ranking mundial diz que até admira Kyrgios mas... só dentro dos courts.





"Acho que ele é bom para para este desporto. É uma pessoa diferente. É bom que haja alguém que fale abertamente de tudo e respeito todos os outros jogadores, porque todos têm o direito e a liberdade para dizer o que pensam. Mas o meu respeito vai apenas para o ténis que ele apresenta. É muito talentoso, tem um grande jogo e já provou que tem qualidade para vencer qualquer um", começou por referir Novak Djokovic."Fora do court não tenho muito respeito por ele, para ser honesto. E fico-me por aqui. Não tenho mais nada a dizer sobre ele, nem sobre os comentários que faz sobre mim ou qualquer outra coisa que faça", acrescentou o tenista de 33 anos.