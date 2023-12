Djokovic reage com ironia a prémio de treinador do ano: «Precisamos de ganhar todos os Grand Slams»

O ATP tem vindo a revelar os vencedores dos prémios dos melhores do ano nas várias categoriase Novak Djokovic reagiu com ironia quando soube que Simone Vagnozzi e Darren Cahill, responsáveis pela grande temporada de Jannik Sinner, foram eleitos os treinadores do ano.O tenista sérvio, número um mundial, vencedor de três torneios do Grand Slam este ano, questiona o que terá de ganhar mais para que Goran Ivanisevic, o seu treinador, conquiste o prémio. "Goran, suponho que precisamos de ganhar todos os Grand Slams para que talvez (apenas talvez) sejas considerado o melhor treinador do ano. Terminar como número 1, ganhar três Grand Slams e fazer história neste desporto não é suficiente, meu querido treinador", escreveu numa storie no Instagram.Jannik Sinner, jovem italiano de 22 anos, foi uma das revelações do ano. Subiu ao 4.º lugar do ranking mundial e ainda ajudou a Itália a conquistar a Taça Davis.Desde que é treinado pelo antigo tenista croata, de há quatro anos a esta parte, Djokovic ganhou 8 torneios do Grand Slam - é nesta altura recordista, com 24 títulos -, tendo ficado em duas ocasiões à beira de conquistar os quatro 'majors' na mesma época, em 2021 e este ano.