Djokovic regressa aos Estados Unidos

Quase dois anos depois, Novak Djokovic está de volta aos Estados Unidos. O atual nº 2 do ranking ATP já se encontra em Cincinnati para preparar a sua participação no torneio Masters 1000, sendo que foi recebido com um banho de carinho por parte dos adeptos que estiveram no seu primeiro treino, realizado no court central do recinto.

Esta será a primeira vez que Djokovic irá competir nos Estados Unidos desde o US Open de 2021, em que cedeu na final diante de Daniil Medvedev, algo que colocou um ponto final no sonho de conquistar o Grand Slam de calendário nessa temporada. Seguiram-se dois anos em que foi impedido de entrar em solo norte-americano devido a não estar vacinado contra a Covid-19, mas eis que o regresso se dá precisamente na antecâmara do US Open.

O sérvio fará no Ohio o seu primeiro e único torneio de preparação para o último Grand Slam do ano, que arranca no dia 28 desde mês.

À chegada, Djokovic declarou-se "feliz" por voltar aos Estados Unidos, numa semana em que vai competir igualmente na variante de pares ao lado do compatriota Nikola Cacic.