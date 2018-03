Novak Djokovic, antigo líder do ranking mundial e cinco vezes campeão do ATP Masters 1.000 de Indian Wells, foi ontem surpreendido na 2ª ronda do torneio californiano, naquele que foi o seu regresso à competição pela primeira vez desde que foi operado ao cotovelo direto, há um mês e meio.

O sérvio de 30 anos, que tinha jogado pela última vez no Open da Austrália, disparou 57 erros não forçados e foi eliminado de forma surpreendente pelo japonês Taro Daniel, 109º ATP, por 7-6(4), 4-6 e 6-1, em 2h33. ‘Nole’ serviu para fechar o 1º set – que acabaria por perder – ainda conseguiu subir de nível na 2ª partida mas fez um 3º parcial absolutamente desastroso.

"Foi muito estranho, não me senti nada bem. As minhas sensações foram semelhantes com as que tive no meu primeiro encontro no circuito. Tinha saudades de competir, mas tenho de falar com a minha equipa e criar a melhor estratégia possível para continuar a melhorar", confessou Djokovic, sem dar certezas de que vai jogar o Masters de Miami.

Daniel também ficou surpreendido: "O Djokovic que eu conhecia da TV não falha uma bola, mas este falhou. Ainda assim, há que lhe ganhar e foi muito duro."

Roger Federer, nº 1 ATP, iniciou a defesa do título com um triunfo em dois sets diante de Federico Delbonis (67º ATP), por 6-3 e 7-6(6), depois de ter salvado set point no segundo set.

Amanda Anisimova, de apenas 16 anos, foi outras das grandes figuras da jornada, ao bater Petra Kvitova, 9ª WTA, por 6-2 e 6-4 rumo aos oitavos-de-final. A checa esteve numa série de 14 vitórias consecutivas.