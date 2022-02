Novak Djokovic regressa hoje, no Dubai, à competição, naquela que será a sua primeira aparição em court desde toda a polémica que acabou com a sua deportação da Austrália, em janeiro. O sérvio vai defrontar o italiano Lorenzo Musetti, de 19 anos, um dos jovens talentos do ténis mundial, e admite que tudo o que se passou nos últimos meses vai estar na sua cabeça quando entrar em campo. "É claro que sim, sou humano. Tentarei utilizar tudo o que se passou como motivação", revelou em conferência de imprensa.Djokovic tem a liderança do ranking mundial em risco esta semana, sendo certo que terá de fazer melhor do que Daniil Medvedev (2º ATP), compete em Acapulco, para se manter no topo. Se o russo ganhar o torneio ou perder na mesma ronda de Djokovic, sobe a nº1.