Djokovic revela grupo de WhatsApp improvável

A revelação foi feita por Novak Djokovic: três dos melhores tenistas dos últimos tempos, quiçá da história, têm um grupo de WhatsApp onde trocam mensagens. Rivais nos courts - juntos conquistaram 52 dos últimos 60 títulos em torneios do Grand Slam - fora do campo confirma-se que Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal são mesmo amigos.





"Temos um grupo, sim. Não é que um seja mais ativo do que o outro, todos somos. Também é verdade que nem sempre o utilizamos, mas quando um escreve os outros respondem. Temos muito respeito uns pelos outros, tanto ao nível pessoal como profissional. Penso que isso é benéfico para o nosso desporto", disse o atual número 1 do Mundo, vencedor do Open da Austrália deste ano, no Dubai.Recorde-se que desde agosto que Federer, Djokovic e Nadal coincidem como membros no conselho de jogadores do circuito masculino, que é presidido precisamente pelo tenista sérvio.