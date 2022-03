Djokovic separa-se de treinador após 15 anos

O tenista sérvio Novak Djokovic deixou de trabalhar com o treinador Marian Vajda, com quem estava há 15 anos e que o ajudou a ganhar 20 títulos do Grand Slam.

Em comunicado publicado no site do atual número dois mundial, Djokovic e Vajda referem que chegaram a acordo para terminar a parceria no final das ATP Finals, em 2021.

"Marian esteve ao meu lado durante os mais importantes e memoráveis momentos da minha carreira. Juntos alcançámos algumas coisas incríveis e estou muito grato pela sua amizade e dedicação durante os últimos 15 anos. Embora esteja a deixar a minha equipa, ele será sempre família e não posso agradecer-lhe o suficiente por tudo o que fez", disse.

Os dois já tinham tido uma breve separação em 2017, mas voltaram a trabalhar no ano seguinte, sendo que Vajda esteve em 85 dos 86 títulos da carreira de Nole e nos 20 Majors.

"Durante o meu tempo com Novak, tive a sorte de o ver transformar-se no jogador que é hoje. Vou olhar para trás no nosso tempo juntos com grande orgulho e estou muito agradecido pelo sucesso que atingimos", disse o treinador.

Este anúncio surge um dia depois de, pela primeira vez em dois anos, Novak Djokovic ter saído do primeiro lugar do ranking mundial, depois de ter sido ultrapassado pelo russo Daniil Medvedev.