Do esparguete a aviões e relógios de luxo: as marcas que dão milhões a Federer

Tem 38 anos, 20 títulos em torneios do Grand Slam (mais de 100 contabilizando todos os torneios), é medalhado olímpico e garantidamente um dos melhores jogadores da história do ténis. Com um jeito calmo, quase envergonhado, e sempre muito simpático, Roger Federer é uma das figuras do desporto mundial a quem as grandes marcas mais gostam de se associar. Por isso, segundo a revista 'Forbes', o suíço é o quinto desportista que mais dinheiro ganha no Mundo.Federer aufere anulamente uma média de 93,4 milhões de dólares (pouco mais de 85 milhões de euros), mas uma grande fatia desse rendimento é proveniente de contratos publicitários.- Uniqlo (equipamentos desportivos): 30 milhões de dólares (27.3 milhões de euros)- Moet Chandon (champanhe): 8 milhões de dólares (7.3 milhões de euros)- Barilla (massa): 8 milhões de dólares (7.3 milhões de euros)- Rolex (relógios): 8 milhões de dólares (7.3 milhões de euros)- Sunrise (operador de telecomunicações suíço): 7 milhões de dólares (6.4 milhões de euros)- NetJets (aviões privados): 6 milhões de dólares (5.5 milhões de euros)- Mercedes (carros): 5 milhões de dólares (4.6 milhões de euros)- Lindt (chocolates): 4 milhões de dólares (3.6 milhões de euros)- Credit Suisse (banco): 2 milhões de dólares (1.8 milhões de euros)E Federer cuida dos seus patrocinadores. Esta semana vai competir no Masters 1000 de Xangai, um evento que é apoiado por três das 'suas' marcas: a Rolex, a Mercedes e a Moet Chandon.