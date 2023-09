Do final da carreira à possibilidade de vir a ser presidente do Real Madrid: Rafael Nadal abre o livro

Rafael Nadal anunciou há quatro meses a retirada temporária dos campos de ténis, depois de uma lesão contraída em janeiro, e que 2024 será o seu último ano a competir. Em entrevista ao ‘As’, publicada esta quarta-feira, deixa a dúvida no ar sobre a sua retirada…"Acho que vai ser o meu último ano. Estou bastante convencido. Mas, ao mesmo tempo, nesta fase, no final de setembro, não sei. Se me sinto competitivo e gosto do que faço, porque é que me limitaria? Não quero dizer uma coisa a 100% e depois dizerem ‘disseste tal e tal coisa’ porque não tenho 100% de certeza. Agora, se tivesse de apostar alguma coisa, diria que é o meu último ano", referiu na longa entrevista que deu ao jornal espanhol.Sobre a possibilidade de voltar a jogar e não ganhar, o tenista, de 37 anos, garante que não é um problema: "Neste momento, apenas me quero colocar numa situação em que possa treinar e chegar a um nível competitivo para poder jogar no circuito. Este é o meu sonho neste momento, entrar num campo de ténis e sentir que posso jogar de forma competitiva. Depois disso, nunca se sabe".Rafael Nadal também foi questionado sobre os próximos Jogos Olímpicos. "Gostaria de os disputar mais uma vez. Toda a gente sabe que sempre fui um amante dos Jogos. Vivi momentos incríveis de convívio, de ver o que é o desporto na sua essência mais pura", admitiu, falando depois de Carlos Alcaraz, uma das grandes promessas do ténis: "Não acho que seja surpreendente o que o Carlos pode fazer. Ele foi o número um do mundo até há pouco tempo. A realidade é que é uma notícia fantástica para o desporto e para o ténis ter alguém como ele, que está a fazer o que está a fazer e, ainda por cima, com tanto tempo pela frente".Em relação a Djokovic, Rafael Nadal não tem medo de dizer que é o melhor da história: "Penso que números são números e estatísticas são estatísticas e, nesse sentido, acho que ele tem melhores números do que eu e isso é indiscutível. Não tenho um ego tão grande que tente inventar uma realidade que não é verdadeira. Esta é a verdade. Acho que em termos de títulos, Djokovic é o melhor da história e não há nada a discutir sobre isso. Felicito-o por tudo o que está a conseguir e isso não me causa qualquer frustração. Não vou ser aquele que tenta, através de uma luta pessoal, ser o que não sou. O que é, é e o que não é, não é. Digo-o muito satisfeito com tudo o que fiz".Rafael Nadal é adepto do Real Madrid e abordou a hipótese de um dia vir a ser presidente dos merengues: "Por vezes, as coisas são retiradas do contexto para fazer manchetes. No final, o que digo é: se gostaria de ser presidente do Madrid? Bem, sim, claro que sim. Mas isso não significa que o vá ser, e se calhar nem sequer vou tentar. Em primeiro lugar, há pessoas mais preparadas do que eu e à minha frente nessa oportunidade futura, quando um dia terminar o mandato de Florentino, que foi um dos melhores presidentes que tivemos na história do Real Madrid. A partir daí, quando isso acontecer, gosto do desporto, adoro-o. Também sou um grande adepto de futebol e do Real Madrid. Se me perguntarem em termos conceptuais se gostaria? Sim, gostava, mas isso não quer dizer que tenha alguma hipótese de vir a ser presidente".