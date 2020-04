Dominic Thiem: «Nenhum tenista está a lutar por sobreviver»

A pandemia do novo coronavírus colocou em suspenso o circuito mundial de ténis e tem-se revelado uma sólida ameaça ao futuro desta temporada, com inevitáveis consequências financeiras para os jogadores. Nesse sentido, Novak Djokovic, presidente do Conselho de Jogadores do ATP World Tour, lançou um movimento para exigir mais prémios monetários nos quatro Grand Slam - Open da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.





Apesar dos aumentos registados no 'prize money', o sérvio de 29 anos advertiu para a ainda enorme diferença entre os lucros dos grandes torneios e aquilo que é destinado para os protagonistas do espectáculo. Por exemplo, no único Major disputado esta época, em terras australianas, foram distribuídos 42 milhões de euros pelos jogadores: 53 mil euros pela derrota na 1ª ronda, um aumento de 20% em comparação com 2019. No entanto, os lucros registados pelo torneio em Melbourne superam os 200 milhões de euros. Roland Garros anunciou igualmente perdas de 260 milhões de euros caso não fosse disputado o torneio em 2020, justificando desta forma o polémico adiamento para finais de setembro.A proposta de Djokovic, com o apoio de Roger Federer e Rafa Nadal, consiste na criação de um fundo pelos 100 primeiros do ranking para auxiliar os de menor ranking e os mais prejudicados pelo novo coronavírus, nomeadamente quem se situa entre o 150º e 500º posto do ranking ATP, a quem seriam atribuídos 9.235 euros.No entanto, a sugestão solidária já levantou vozes críticas, como a de Dominic Thiem, nº 3 do ranking mundial. "Nenhum dos tenistas com pior ranking está a lutar por sobreviver. Ninguém vai passar fome. Mais, temos visto muitos, que estão nos ITF, cujo compromisso com o desporto não é máximo. Muitos são pouco profissionais e não entendo porque lhes deveria dar o meu dinheiro", frisou o tenista austríaco.