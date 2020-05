Dominic Thiem regressa aos courts com vitória em torneio particular

O tenista austríaco Dominic Thiem, número três do ranking mundial, regressou esta quarta-feira aos courts com uma vitória em dois sets, diante do compatriota Lucas Miedler, após mais de dois meses sem competir, devido à pandemia de covid-19.

Com toda a atividade internacional suspensa até, pelo menos, final de julho, o austríaco organizou um torneio em terra batida no seu país e na estreia superou facilmente Miedler, 293.º da hierarquia, por 6-1 e 6-2, em uma hora e oito minutos.

No final do encontro, sem a presença de público, juízes de linha ou apanha bolas, tendo tido apenas um árbitro a meio do 'court', Thiem revelou que "foi divertido e que se sentiu muito bem".

A prova austríaca, que conta com quarto grupos de quatro tenistas masculinos e com dois grupos de quatro atletas femininas, vai distribuir prémios no valor de 151.000 euros.

Entre junho e julho, Thiem vai disputar um torneio organizado pelo número um mundial, Novak Djokovic, na Sérvia, na Croácia, Montenegro e na Bósnia-Herzegovina, e contará com companhia do alemão Alexander Zverev, sétimo, e do búlgaro Grigor Dimitrov, 19.º.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.