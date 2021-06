Dominic Thiem retira-se por lesão nos 'oitavos' do torneio de Maiorca

O tenista austríaco Dominic Thiem, número cinco do ranking ATP, retirou-se esta terça-feira por lesão do jogo dos oitavos de final do torneio de Maiorca, frente ao francês Adrián Mannarino, a menos de uma semana do arranque de Wimbledon.

Thiem ganhava por 5-2 no primeiro set quando se retirou, queixando-se do pulso direito, tornando-se no primeiro dos favoritos a ser eliminado do torneio de relva.

O torneio de Santa Ponsa, em Calvià, reúne 'estrelas' como o sérvio Novak Djokovic, ainda que em pares, mas também os russos Daniil Medvedev e Karen Khachanov, o espanhol Roberto Bautista ou o norueguês Casper Ruud.

Wimbledon, o terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, disputa-se de 28 de junho a 11 de julho.