O último 'set' quase não teve história, com o austríaco a vencer com facilidade, para conquistar o 10.º título da carreira, a poucos dias do início de Roland Garros.



Thiem, que impôs as duas últimas derrotas em terra batida ao número um mundial, o espanhol Rafael Nadal, vai estrear-se em Roland Garros frente ao bielorrusso Ilya Ivashka.

O austríaco Dominic Thiem, oitavo do ranking mundial, venceu este sábado o torneio de ténis de Lyon, ao impor-se na final do francês Gilles Simon, pelos parciais de 3-6, 7-6 (7-1) e 6-1.Num encontro que durou duas horas e 25 minutos, Simon, 75.º do mundo, impôs-se no primeiro 'set' e esteve próximo de vencer o segundo, no qual dispôs de duas bolas de 'break', mas acabou por ver Thiem forçar o 'tie-break' que venceu com facilidade.

Autor: Lusa