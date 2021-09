Dos carros de luxo à massa com repolho: Philippoussis foi um dos melhores do Mundo mas caiu em desgraça

Mark Philippoussis teve uma bem sucedida carreira no ténis no final dos anos 90, princípio dos anos 2000, tendo chegado a ser número 8 do Mundo. Ganhou 11 títulos ATP, foi finalista no US Open em 1998 e em Wimbledon em 2003, tendo amealhado quase 7 milhões de dólares (cerca de 6 milhões de euros) só em prémios. Mas hoje o australiano pouco ou nada tem.





Philippoussis é protagonista num 'reality show' na Austrália e foi ali que contou como a sua vida chegou a um ponto em que até teve de recorrer à ajuda de amigos para comer."A minha família é o meu mundo, a minha prioridade, o meu tudo. Tinha o sonho de ser tenista profissional e a minha família colocou tudo em jogo. O meu pai tinha um bom emprego, num negócio bancário, e renunciou porque queria ajudar-me a cumprir os meus sonhos. Deixou os seus próprios sonhos e eu trabalhei muito para cumprir os meus", contou o antigo tenista."Quando és desportista a última coisa em que queres pensar é na frase 'poupa para o dia de amanhã'. Sentes que és débil quando te lesionas e tens algo para te agarrar. Não podes pensar dessa forma porque tens de seguir em frente, tens de recuperar e ficar bem. Estive de fora uns meses, não podia permitir-me muito e tive que pedir a amigos que me comprassem comida", recordou, lembrando a sexta operação ao joelho, em 2009."Comíamos massa de repolho sete dias por semana, até que começou a ser uma das minhas comidas favoritas. A minha mãe dizia que era comida de pobre, porque é muito simples. Senti-me envergonhado porque os meus pais trocaram os sonhos deles pelos meus e era minha responsabilidade cuidar deles. Eu estava num lugar escuro, com uma depressão. Não há dor maior do que ver os meus entes queridos a sofrer por causa dos meus atos", admitiu o antigo tenista.Philippoussis foi muito fustigado por lesões, mas também não soube gerir eficazmente os seus rendimentos enquanto esteve entre os melhores do Mundo. Tinha carros de luxo, 15 motos, entre outros gastos superfluos.Em 2009 esteve a ponto de perder a casa, por atraso no pagamento da hipoteca. "Pagar faturas e não ter rendimentos tem sido difícil durante os últimos anos, mas todos passam por isto."