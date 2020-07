Duarte Vale e Martim Prata em forma no Campeonato Nacional Absoluto

Duarte Vale, de 21 anos, e Martim Prata, de 19, dois jovens que estão a estudar nos Estados Unidos e que por isso precisaram de ‘wild card’ para jogar o quadro principal do Campeonato Nacional, no Porto, entraram ontem com um excelente nível no Monte Aventino e apuraram-se para os oitavos-de-final.

Vale, vice-campeão a semana passada na Figueira da Foz, derrotou Illia Stoliar, por 6-2 e 6-2, ao passo que Prata superou Miguel Gomes, segundo melhor sub-18 português, por 6-3 e 6-3.

Gonçalo Falcão, Francisco Cabral, Daniel Batista, Manuel Gonçalves, Francisco Faria e Fábio Coelho também avançaram num dia marcado pela desistência no qualifying da hexacampeã nacional Maria João Koehler (lesão).