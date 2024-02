Duarte Vale e Tiago Pereira avançam para a 2.ª ronda do 4.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António

Duarte Vale e Tiago Pereira venceram na estreia no quadro principal do 4.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António. Além dos dois tenistas, o contingente português no quadro final foi reforçado com Francisco Rocha e Rodrigo Fernandes, que ultrapassaram a fase de qualificação.

Duarte Vale (585.º no ranking ATP) foi o primeiro tenista português a avançar para segunda ronda do quadro final, ao afastar o espanhol Carlos Lopez Montagud (430.º), por 6-4, 7-6 (7/5). Logo de seguida, num confronto entre dois wild-cards, Tiago Pereira (734.º) derrotou o holandês Lars Wagenaar, por 6-0, 6-4. Pereira já conhece o adversário da segunda eliminatória; trata-se do cabeça de série n.º6, o norueguês Viktor Durosovic (411.º). Em sentido contrário, João Domingues (807.º) foi eliminado pelo espanhol John Echeverria (599.º), por 6-3, 6-1.

Francisco Rocha (934.º), o sétimo mais cotado do qualifying, esteve invencível numa jornada dupla, começando por ultrapassar o compatriota Martim Simões (966.º ITF), por 3-6, 7-6 (9/7) e 13-11. Na terceira e última ronda, Rocha levou 69 minutos para ganhar ao cabeça de série n.º12, o britânico Michael Shaw (1167.º), por 6-4, 6-2.

Rodrigo Fernandes, 1192.º no ranking ATP e 13.º na lista de favoritos, ultrapassou o qualifying pela segunda semana consecutiva, depois de vencer, na ronda de qualificação o búlgaro Alexander Donski (928.º), no match tie-break: 6-4, 4-6 e 10-6.

Rocha e Fernandes estreiam-se esta quarta-feira no quadro principal, tal como Jaime Faria (cabeça de série n.º5) e Pedro Araújo, num dia em que também tem início a prova de pares.

O 4.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António é uma prova do ITF World Tennis Tour, organizada com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e distribui um prize-money total de 25 mil dólares.



Autor: Pedro Keul