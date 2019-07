Duas tenistas belgas e um beijo histórico

A belga Alison Van Uytvanck, de 25 anos, e a sua compatriota Greet Minnen, de 21, defrontaram-se ontem pela primeira vez no torneio WTA Challenger de Karlsruhe, na Alemanha. A mais cotada (65ª WTA) derrotou a mais jovem e menos bem colocada no ranking (123ª mundial), por 6-4, 1-6 e 6-1, num encontro que passaria despercebido se não fosse o facto de as duas jogadoras… serem namoradas.





Van Uytvanck e Minnen são o casal homossexual de maior perfil do ténis mundial. Já competiram juntas em alguns torneios de pares, mas esta foi a primeira vez que se defrontaram. Recentemente, jogaram lado a lado em Wimbledon – foram o 1º casal gay assumido a fazê-lo e desejaram que o seu exemplo ajude quem não tem coragem. "Representamos algo diferente e queremos mostrar que está tudo bem com ser tenista e homossexual", defenderam em entrevista.