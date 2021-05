Dupla portuguesa com resultados distintos no 'qualifying' do Challenger de Oeiras

O tenista português Gonçalo Oliveira estreou-se com uma vitória frente ao francês Maxime Janvier na primeira ronda da fase de qualificação do 'challenger' 3 de Oeiras, enquanto Luís Faria foi derrotado pelo dinamarquês Mikael Torpegaard.

Oliveira, 309.º colocado no 'ranking' ATP, foi o primeiro representante nacional a conquistar um triunfo no 'qualifying' do torneio de categoria 125 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Complexo Desportivo do Jamor, ao superar o adversário gaulês, número 225 mundial, em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Depois de alcançar a vitória ao fim de uma hora e 35 minutos, o jogador natural do Porto garantiu a passagem à ronda de acesso ao quadro principal e um encontro com o equatoriano e primeiro cabeça de série Emílio Goméz (182.º ATP), que bateu o russo Alexey Vatutin, por 3-6, 6-2 e 6-4.

Já Luís Faria, que recebeu um 'wild card' para a fase de qualificação, apesar de ter levado a discussão da partida ao terceiro parcial, não conseguiu ultrapassar o dinamarquês Mikael Torpegaard (190.º ATP) e acabou eliminado no Complexo Desportivo do Jamor, pelos parciais de 1-6, 6-4 e 6-3.