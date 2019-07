Dusan Lajovic conquista primeiro título da carreira em Umag

O tenista croata Dusan Lajovic, quarto cabeça de série, conquistou este domingo o primeiro título da carreira, ao vencer o húngaro Attila Balazs, vindo da qualificação, na final do torneio de Umag, na Croácia.





Lajovic, 36.º do ranking mundial, venceu Balazs, 207.º, por 7-5, 7-5, em uma hora e 51 minutos.Na segunda final da carreira e do ano, depois de ter surpreendentemente atingido o encontro decisivo no Masters 1000 de Monte Carlo, Lajovic, de 30 anos, conquistou o primeiro troféu no circuito ATP.