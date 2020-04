«É pouco provável que o US Open se jogue sem público»

Uma decisão final sobre a realização do US Open no final de agosto só será tomada em junho, segundo o diretor-executivo da Associação de Ténis dos EUA, Mike Dowse, que alerta desde já que não gostaria que a prova se realizasse sem público.





"É altamente improvável", referiu Dowse quando questionado sobre a possibilidade do US Open decorrer sem espetadores. A prova está agendada para se disputar entre 31 de agosto e 13 de setembro."O tempo está do nosso lado, já que somos o último Grand Slam. Obviamente, a nossa ambição é que o torneio se dispute, mas agora o fator determinante é a saúde e o bem-estar dos jogadores, funcionários e público. Estabelecemos um prazo até junho para tomar essa decisão", afirmou.Refira-se ainda que as instalações de Centro Nacional de Ténis Billie Jean King, onde se disputa anualmente o US Open, estão a ser utilizadas como hospital de campanha, devido à pandemia de covid-19.