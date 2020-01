Ekaterina Alexandrova 'estreia' palmarés ao vencer torneio de Shenzhen

A tenista russa Ekaterina Alexandrova conquistou este sábado o primeiro título da carreira no circuito WTA, ao impor-se na final do torneio de Shenzhen à cazaque Elena Rybakina, pelos parciais de 6-2 e 6-4.

A 34.ª jogadora do ranking mundial, que perdeu apenas um 'set' durante todo o torneio chinês, precisou apenas de uma hora e 14 minutos para derrotar Rybakina (36.ª) e tornar-se na primeira campeã da temporada no circuito principal do ténis feminino.

"Penso que toda a semana foi bastante boa para mim, desde o início. Não foi fácil, mas consegui manter o nível até ao final. Ganhei o meu primeiro título e é incrível. O primeiro é sempre especial", resumiu Alexandrova, que só numa outra ocasião, em Linz, em 2018, tinha disputado uma final WTA.

A tenista russa, de 25 anos, somou a sua 10.ª vitória consecutiva, uma vez que no final de dezembro venceu um torneio de categoria inferior, na cidade francesa de Limoges.