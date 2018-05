Continuar a ler

"Estava um pouco presa no meu corpo e não me conseguia mexer. Os músculos estavam presos", justificou a romena, que no último ano, em que perdeu em três sets, teve precisamente uma entorse no encontro da final.



Elena Svitolina tornou-se a primeira tenista a defender e conquistar o título no Foro Itálico após a norte-americana Serena Williams, que o conseguiu de 2013 para 2014, que igualmente sucedeu na proeza a Maria Sharapova (2011 e 2012). "Estava um pouco presa no meu corpo e não me conseguia mexer. Os músculos estavam presos", justificou a romena, que no último ano, em que perdeu em três sets, teve precisamente uma entorse no encontro da final.Elena Svitolina tornou-se a primeira tenista a defender e conquistar o título no Foro Itálico após a norte-americana Serena Williams, que o conseguiu de 2013 para 2014, que igualmente sucedeu na proeza a Maria Sharapova (2011 e 2012).

A ucraniana Elina Svitolina, quarta tenista da classificação WTA, venceu este domingo o torneio de Roma, ao bater na final a líder mundial, a romena Simona Halep, por 6-0 e 6-4.Numa final que reeditou a do último ano, também ganha por Svitolina, a romena Simona Halep voltou a demonstrar problemas físicos, com necessidade de pedir ajuda no segundo set, quando perdia por 3-2.

Autor: Lusa