Elina Svitolina e Gael Monfils impedidos de namorar antes do Open da Austrália

A ucraniana Elina Svitolina, atual número 5 do Mundo, queixou-se ao site 'btu.org.ua' que não vai por ver o namorado, o também tenista francês Gael Monfils, antes do Open da Austrália, pois vão ter ambos de cumprir uma quarentena de 15 dias imposta pela organização do torneio, que se disputa em fevereiro.





Elina Svitolina revelou algumas das restritas regras impostas pelo torneio australiano. "Vai ser uma experiência muito específica. Só podemos sair dos nossos quartos de hotel durante cinco horas - duas para jogar ténis, duas para treinar e uma para comer."A tenista vai assim, estar afastada de Monfils, número 11 ATP, com quem oficializou uma relação em 2019, precisamente durante o Open da Austrália. "Foi enviada uma carta, ao Gael e a mim, que indicava que não poderemos ver-nos durante esse período, para não ampliar o nosso circulo social."Mas também diz compreender a situação. "Trata-se de uma ordem do governo australiano. Vai ser estranho estarmos tão próximos um do outro e não nos podermos ver. Mas temos de cumprir."