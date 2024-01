Emma Navarro vence primeiro título da carreira em Hobart

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista norte-americana Emma Navarro conquistou este sábado o primeiro torneio da carreira, ao vencer a belga Elise Mertens na final de Hobart, na Austrália, em três sets.

Pela primeira vez desde 1998, as duas primeiras cabeças de série chegaram à final de Hobart, com Navarro, 31.ª do mundo, a superiorizar-se a Mertens, 29.ª, por 6-1, 4-6 e 7-5, em duas horas e 48 minutos.

Para Emma Navarro, de 22 anos, este foi o primeiro título na primeira final de uma carreira em crescendo - há um ano ocupava o 149.º lugar da hierarquia mundial.

Mertens, de 28 anos, procurava o nono título de singulares da carreira e já tinha vencido por duas vezes em Hobart (2017 e 2018).