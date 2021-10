Emma Raducanu eliminada na estreia no Masters 1.000 em Indian Wells

A tenista britânica Emma Raducanu, vencedora surpreendente do US Open, último Grand Slam do ano, aos 18 anos, foi esta sexta-feira eliminada na estreia no torneio Masters 1.000 de Indian Wells.

Emma Raducanu, 22.ª jogadora mundial, caiu na segunda ronda face à bielorrussa Aliksandra Sasnovich, 100.ª da hierarquia, em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-4, num embate que durou uma hora e 25 minutos.

Nos 16 avos de final, Sasnovich vai medir forças com a romena Simona Halep, 17.ª WTA e 11.ª cabeça de série, que superou a ucraniana Marta Kostyuk, 58.ª, por 7-6 (7-2) e 6-1.