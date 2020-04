«És um idiota. Parem de ligar-me!»: Nick Kyrgios reage à partida de Tsitsipas

Já se defrontaram por duas vezes mas fora dos courts mantêm uma grande relação de amizade e o confinanento não lhes tira a boa disposição. Nick Kyrgios celebra esta segunda-feira o seu 25.º aniversário e foi surpreendido por Stefanos Tsitsipas de forma bastante original.





O grego decidiu dar os parabéns ao colega de profissão através de uma publicação no Instagram na qual exibiu o número de telefone do australiano e pediu para que as pessoas lhe ligassem. E o plano de Tsitsipas parece mesmo ter dado resultado, porque Kyrgios não demorou muito a reagir e a pedir para que parassem com a 'brincadeira'. "És um absoluto idiota. Parem todos de ligar-me!", comentou o tenista australiano.