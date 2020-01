Estrelas do ténis juntam milhões para ajudar a Austrália

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Dominic Thiem, Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Coco Gauff juntaram-se ontem na Rod Laver Arena, em Melbourne, court central do Open da Austrália, para um evento de beneficência que conseguiu angariar – entre bilhetes a doações telefónicas e online – quase cinco milhões de euros para as vítimas dos incêndios florestais na Austrália, que provocaram dezenas de mortos e milhares de desalojados nas últimas semanas.

Em vésperas do primeiro Grand Slam de 2020 e com as principais estrelas da modalidade em Melbourne, Nick Kyrgios teve a ideia de organizar este evento e a federação australiana aproveito-a, juntando esta iniciativa a uma série delas que já valeram muitas centenas de milhares de euros às vítimas.

As últimas doações pessoais anunciadas foram as de Roger Federer e Rafael Nadal, que decidiram oferecer, em conjunto, 250 mil dólares australianos (mais de 200 mil euros). Serena Williams, Novak Djokovic e Maria Sharapova já haviam anunciado donativos pessoais.

Do fumo à... chuva

Depois de um primeiro dia de fase de qualificação afetado pelo fumo, ontem foi a vez de a chuva aparecer para atrasar os planos da organização do Open da Austrália, com praticamente toda a jornada de qualifying a ser transferida para hoje.

João Domingues e Frederico Silva, os dois portugueses que passaram à segunda ronda do qualifying, voltam hoje ao court, ao início da manhã.

Domingues (170º ATP) defronta o chinês Zhe Li (206º), ao passo que Silva (198º) tem encontro marcado com o sérvio Pedja Kristin (240º).

Hoje é também dia de sorteio do quadro principal, onde para já só João Sousa está garantido. Para além de saber o nome do rival do português, a grande dúvida volta a ser de que lado do quadro fica Roger Federer e quem é que defrontam algumas figuras que não integram o lote de cabeças de série.