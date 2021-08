Eugenie Bouchard apelida Djokovic de "chorão"

Eugenie Bouchard, tenista de 27 anos, fez declarações sobre o estado do ténis atual, concretamente sobre o ‘Big 3’ formado por Federer, Nadal e Djokovic, e as suas respostas foram surpreendentes.





Ao Tennis Channel, a jogadora canadiana respondeu a várias perguntas rápidas, nas quais teria de classificar tenistas apenas com uma palavra. Quando questionada sobre Federer, respondeu com um simples "Roger". No momento de falar sobre Nadal, a jovem apelidou-o de "besta". Porém, na hora de classificar Djokovic, Bouchard adjetivou o sérvio de "chorão".A jovem jogadora continua a recuperar de uma lesão no ombro direito que lhe tem causado problemas físicos desde 2020. Sem competir, a número 297 do ranking WTA decidiu aproveitar o tempo de paragem para se converter numa comentadora em programas televisivos, onde analisa e dá a sua opinião sobre diferentes assuntos do mundo do ténis.Estas últimas declarações da tenista têm dado que falar, visto que foi percetível a falta de apreço da canadiana relativamente ao número 1 do mundo, Novak Djokovic.