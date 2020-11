Ex-campeã de Wimbledon denuncia insultos após partilhar foto em topless

Sofya Zhuk ganhou o torneio de Wimbledon em juniores, quando tinha apenas 15 anos, em 2015. Tinha uma muito promissora carreira no ténis, mas uma lesão nas costas forçou-a a pendurar as raquetas muito antes do que pensava. A russa tornou-se então modelo e muitos não entendem a sua decisão.





Hoje, com 20 anos, tornou-se num ícone nas redes sociais, tem mais de 60 mil seguidores no Instagram. Regularmente publica fotografias das campanhas de moda em que participa, mas nos últimos tempos tem recebido comentários bastante agressivos de seguidores - particularmente numa foto em que aparece em topless - que não entendem por que motivo deixou o ténis."Não entendo bem qual é o problema. Publiquei uma foto e? Quando compartilho algo não tento enviar nenhuma mensagem. Apenas publico porque gosto. E quando partilhei esta foto recebi uma avalancha de mensagens. Normalmente isso não me incomoda, mas desta vez foram agressivos. Acho que há gente que não aceita que, estando fora do ténis, posso viver de forma feliz sem o desporto e sem necessitar de cair em depressão", contou ao canal de TV, RT.Sofya Zhuk chegou a ser comparada a Maria Sharapova, mas as lesões afastaram-na da modalidade. "Tive lesões graves nos últimos anos e decidi dar ao meu corpo uns dois anos de descanso. Já antes do torneio de Wimbledon de juniores as minhas costas estavam tão mal que nenhum médico conseguia ajudar-me."