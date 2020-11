Ex-tenista Nicolás Massu em Viena durante os atentados: «Estive 8 horas fechado»

Os atos terroristas em simultâneo que esta segunda-feira paralisaram a cidade de Viena, na Áustria, deixaram um morto, vários feridos e inúmeras pessoas aterrorizadas. Foi o caso do ex-tenista chileno, Nicolás Massu, que se encontrava na capital austríaca.





Hola gente estoy en el Centro de Viena muy cerca del ataque y nos tienen adentro de un Restaurant esperando hasta ver cuando podemos irnos de aqui ...gracias por sus mensajes — Nicolas Massu (@massunico) November 2, 2020

Hola a Todos...Ya estoy en el Hotel Tranquilo y Bien después de un susto muy grande, estuvimos 8 hrs encerrados por precaución en el Restaurante. Nuevamente Muchas Gracias por sus mensajes de preocupación. — Nicolas Massu (@massunico) November 3, 2020

O campeão olímpico em Atenas'2004 e capitão da equipa chilena da Taça Davis contou que estava num restaurante no centro da cidade quando os ataques se iniciaram."Olá a todos. Estou no centro de Viena, muito perto do ataque, estamos dentro de um restaurante a ver quando podemos sair daqui... Obrigado pelas vossas mensagens", escreveu no Twitter o agora treinador do austríaco Dominic Thiem, número 3 do Mundo.Cinco horas mais tarde tranquilizou os seus seguidores. "Já estou no hotel, tranquilo, depois de um enorme susto. Estivemos 8 horas fechados no restaurante por precaução. Obrigado pelas vossas mensagens de preocupação."