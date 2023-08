Ex-tenista revela que foi violada aos 12 anos pelo treinador: «Começou a fazer-me coisas...»

Selima Sfar, antiga tenista de tunisina que chegou a integrar o top 100 (foi 75.ª no ranking WTA), contou numa entrevista ao jornal francês 'L'Équipe' que foi violada pelo ex-treinador, Régis De Camaret, quando tinha apenas 12 anos.A ex-jogadora, hoje com 46 anos, recorda que aos 12 decidiu ser tenista profissional. Fez testes em Roland Garros e deixou Tunes para integrar uma escola de ténis em Biarritz, com Régis de Camaret.Uns meses depois de chegar à escola, numa viagem de regresso da Tunísia, o treinador foi buscá-la ao aeroporto e foi aí que tudo começou. "A meio da viagem, de madrugada, parou o carro e começou a tocar-me, a fazer-me coisas. Foi há 35 anos. A única coisa que eu sabia é que ele era um dos melhores treinadores do Mundo, um pequeno 'deus' do ténis em França. Se queria tornar-me numa campeã, precisava dele."Sfar recordou o que aconteceu outra vez em casa do treinador, quando ela dormia no sofá-cama. "Acordei com ele a tocar-me. Depois, muito rapidamente passou de tocar a violar. Fiquei paralisada, isto durou quase três anos."E prosseguiu: "Por volta dos 16 ou 17 anos comecei a rebelar-me. Não aguentava mais. Sentia uma raiva terrível, uma tristeza. Já não queria treinar com ele, não podia. Decidi mudar-me para Londres e deixar de ter treinador, foi uma decisão radical. Treinava sozinha 6 horas por dia, fui disciplinada e cheguei ao top 100."Em 2014 De Camaret foi condenado a 10 anos de prisão, depois de duas dezenas de tenistas o terem acusado de violação.