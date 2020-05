Fábio Fognini vai ser operado aos dois tornozelos

O tenista italiano Fábio Fognini vai ser operado este sábado aos dois tornozelos, aproveitando a paragem nas competições, devido à pandemia de covid-19, anunciou o próprio, 11.º classificado da hierarquia mundial, nas redes sociais.

"Tive um problema com o meu tornozelo esquerdo durante três anos e meio, foi um problema com o qual aprendi a lidar. Depois, o tornozelo direito também começou a dar problemas nos últimos dois anos", explicou o jogador.

Fábio Fognini admitiu ter esperado que os problemas desaparecessem com a paragem de mais de dois meses devido à pandemia de covid-19¸ que a nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, já provocou mais de 362 mil mortos, mas tal não aconteceu.

"Depois de vários exames médicos e de conversas com a minha equipa, decidi submeter-me a uma cirurgia artroscópica aos dois tornozelos", escreveu o jogador, pedindo o apoio de todos e admitindo estar "ansioso para voltar a jogar".

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

No ténis profissional, as competições foram interrompidas em março, com o torneio de Roland Garros a ser adiado para final de setembro e o de Wimbledon a ser cancelado.