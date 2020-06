Fase de grupos arranca esta quarta-feira em Vale do Lobo

A fase de grupos do quadro principal da primeira etapa do circuito sénior da Federação (FPT), em Vale do Lobo, arranca hoje no Algarve com os primeiros encontros tanto na competição feminina como na masculina.

Francisca Jorge, tricampeã nacional, tem encontro marcado com Sara Lança, numa jornada que ainda não conta com os quatro primeiros cabeças-de-série do quadro masculino. João Sousa, Pedro Sousa, Frederico Silva e Gastão Elias só jogam amanhã.