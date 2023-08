Favoritos confirmam passagem, Berrettini desiste e Isner despede-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexander Zverev, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka avançaram esta quinta-feira para a terceira ronda do US Open, enquanto Matteo Berrettini desistiu da competição por lesão e John Isner terminou a carreira.

Foi um início de jornada recheado de histórias aquele que se viveu em Flushing Meadows, onde decorre o último 'major' da temporada, até 10 de setembro, com o germânico Zverev, 12.º colocado no ranking ATP, a precisar de quatro sets para levar a melhor sobre o compatriota Daniel Altmaier, pelos parciais de 7-6 (1), 3-6, 6-4 e 6-4.

Apesar da exibição pouco consistente, pautada por 48 winners e apenas seis pontos de break convertidos em 26 oportunidades, o vice-campeão do Open dos Estados Unidos de 2020 marcou encontro com o búlgaro Grigor Dimitrov, que bateu hoje o britânico Andy Murray, campeão em Nova Iorque em 2012, com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-1.

Entre os tenistas italianos, sortes distintas. Enquanto Matteo Berrettini (36.º ATP) desistiu na segunda eliminatória com uma lesão no pé direito, quando perdia frente ao francês Arthur Rinderknech, por 6-4 e 5-3, Jannik Sinner garantiu a permanência em prova.

Sem grandes dificuldades e com uma exibição sólida, Sinner, número seis mundial, eliminou o compatriota Lorenzo Sonego (39.º ATP) em três sucessivas partidas, por 6-4, 6-2 e 6-4, ao fim de duas horas e cinco minutos de um encontro disputado no Louis Armstrong Stadium.

Depois de não ter enfrentado qualquer break point e de ter cedido somente 10 pontos no seu serviço, o jovem italiano, que atingiu os quartos de final há um ano em Nova Iorque, vai ter como próximo adversário o vencedor do desafio entre o suíço Stan Wawrinka e o argentino Tomas Etcheverry.

Além da derrota inesperada do polaco Hubert Hurkacz (17.º ATP) diante do britânico Jack Draper (123.º ATP), por 6-2, 6-4 e 7-5, a sessão diurna ficou ainda marcada pela despedida do norte-americano John Isner, de 38 anos, ante o compatriota Michael Mmoh.

Isner assinou 48 ases, 94 winners, liderou por dois sets a zero e dispôs de um match point, mas o jovem Mmoh, de 25 anos, resistiu e, graças a parciais de 3-6, 4-6, 7-6 (7-3), 6-4 e 7-6 (10-7), assegurou a qualificação para a terceira ronda, tendo agora um confronto agendado com o jovem Jack Draper, de 21 anos.

Na competição feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo, cedeu apenas cinco jogos no triunfo, por 6-3 e 6-2, sobre a britânica Jodie Burrage (96.ª WTA) e marcou duelo com a francesa Clara Burel (62.ª WTA), que afastou a checa Karolina Pliskova, com os parciais de 6-4 e 6-2.

Enquanto a também checa Marketa Vondrousova, nona no ranking WTA, aplicou um duplo 6-2 à italiana Martina Trevisan para seguir em frente, a norte-americana Madison Keys, vice-campeã do 'major' novaiorquino em 2017, 'despachou' a belga Yanina Wickmayer, com os parciais de 6-1 e 6-2, ao cabo de 58 minutos.