Fed Cup: Portugal perde com Finlândia e disputa play-off de manutenção

Portugal perdeu esta quinta-feira com a Finlândia e vai ter de disputar o play-off de manutenção do Grupo II da zona Europa/África da Fed Cup em ténis, depois de ter ficado em último lugar na Pool B.

Depois das derrotas frente ao Egito (2-1) e Dinamarca (3-0), a equipa portuguesa não conseguiu superar a congénere finlandesa e acabou relegada para o play-off de manutenção, ao ceder por 2-1.

Apesar de Francisca Jorge ter vencido Oona Orpana, por duplo 6-3, Maria Inês Fonte já havia comprometido as aspirações nacionais no primeiro encontro de singulares, ao ser derrotada por 6-0 e 6-3.

O encontro de pares acabou por ser igualmente favorável a Laura Hietaranta e Oona Orpana, que ultrapassaram Maria Inês Fonte e Francisca Jorge em três sets, pelos parciais de 7-6 (7-5), 1-6 e 7-6 (7-2).

Tendo ficado no quarto e último lugar do grupo, as jogadoras portuguesas vão disputar na sexta-feira o play-off de manutenção com Israel, terceiro classificado da Pool A.