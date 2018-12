Federer abre a porta à terra batida

Três anos depois, Roger Federer, de 37 anos, poderá voltar a competir em terra batida. O campeoníssimo, que não pisa o pó de tijolo desde maio de 2016, planeia voltar a competir na superfície na próxima primavera, mas quer decidir... já.

"É uma hipótese claramente em cima da mesa nesta altura. Temos avaliado e tenho muitas ofertas de torneios e muitas opções, mas vamos ver. Uma coisa é certa: vou tomar a decisão já para que possamos preparar tudo da melhor forma", confessou o campeão de Roland Garros em 2009, lembrando: "Com a minha idade, não posso deixar nada ao sabor da sorte."

Federer abriu a porta à primeira participação no ATP 500 de Barcelona, onde nunca jogou ao longo de toda a sua carreira. A prova tem sido dominada pelo rival e amigo Rafa Nadal, com 11 títulos, e disputa-se da semana anterior à do ‘nosso’ Millennium Estoril Open, onde na versão antiga o helvético jogou por duas ocasiões: campeão em 2008 e semifinalista em 2010.

Federer não joga Roland Garros desde que perdeu nos quartos-de-final de 2015, com Stan Wawrinka. Falhou as edições de 2016 (lesão no joelho) 2017 e 2018 (opção de calendário). A última vez que o suíço chegou longe no Major francês foi em 2012, quando atingiu as meias-finais.