Federer admite não voltar a competir

Roger Federer, de 39 anos, surpreendeu ontem ao colocar a hipótese de poder não voltar a competir. Afastado dos courts há quase um ano e a recuperar de duas operações ao joelho direito, o campeoníssimo suíço admite que ainda não está a cem por cento.



"As coisas têm corrido como previsto, estou contente com a situação em que me encontro mas não estou a 100%. O meu objetivo é estar ao meu melhor nível em Wimbledon, nos Jogos Olímpicos e no US Open. Mas se não voltar, esta era uma boa maneira de terminar", admitiu em declarações durante gala que o consagrou como o melhor desportista da Suíça nos últimos 70 anos.