Federer e o episódio caricato na Fórmula 1: «Disse-lhe que não era Nadal e foi-se embora sem foto»

#AskRF share a funny story of the first time you've been mistaken for someone else — nugget (@bynugget) May 23, 2023

Histórias entre Roger Federer e Rafael Nadal não faltam e, mesmo já longe dos courts, o tenista suíço continua a falar do seu amigo e antigo rival... ou a ser confundido com ele. Mesmo que as semelhanças físicas não sejam muitas (para não escrevermos nenhumas...), facto é que isso não impediu uma situação caricata.O antigo n.º 1 do Mundo esteve ontem a responder aos seus seguidores no Twitter e, além de lamentar o facto do espanhol ficar de fora de Roland Garros - "Open de França + Rafael Nadal = um dos mais incríveis recordes na história de todos os desportos", escreveu -, foi incitado a contar uma história sobre uma ocasião em que tenha sido confundido com outra pessoa. "Aconteceu no outro dia na Fórmula 1. Um tipo perguntou-me: 'Posso tirar uma fotografia consigo, senhor Nadal?' Disse-lhe que não era o senhor Nadal. Pediu desculpa e foi-se embora sem tirar a foto", escreveu o suíço, ilustrando com um divertido emoji.