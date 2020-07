Federer fala na reforma

Roger Federer, recordista de títulos do Grand Slam (20) e de semanas no topo do ranking masculino (310), foi confrontado com a possibilidade de ter pensado em retirar-se da modalidade durante este período complicado, em que não só está lesionado como o Mundo enfrenta uma situação difícil. O suíço assume que a reforma está próxima.

“Sinto muita falta da sensação de jogar num estádio cheio. Sei que o momento de me retirar está cada vez mais próximo e vou ter muitas saudades do ténis e do circuito. Seria fácil retirar-me da modalidade nesta conjuntura, mas quero continuar a dar a mim próprio a oportunidade de desfrutar do ténis. A reabilitação vai bem, vou demorar o tempo que for necessário para recuperar a minha forma”, assumiu o helvético, que celebra 39 anos no dia 8 de agosto.