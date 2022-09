Federer recorda último jogo da carreira: «Nunca esquecerei o que Nadal fez por mim na Laver Cup»

Roger Federer voltou a abordar o último jogo da carreira e revelou o que sentiu no duelo de pares, onde foi parceiro de Rafael Nadal, disputado na passada sexta-feira na Laver Cup. Em entrevista ao 'The New York Times', o suíço contou como foi o processo até se juntar ao espanhol."Liguei para Nadal depois do US Open e esperei que ele terminasse a participação no torneio para lhe contar da minha intenção de terminar a carreira. Queria contar-lhe antes que começasse a fazer planos sem a Laver Cup. Disse-lhe por telemóvel que estava possivelmente a 50% ou 60-40 de jogar em duplas. Disse-lhe: 'Vou manter-te informado. Dizes-me como vão as coisas aí em casa e voltamos a falar'. Mas rapidamente tudo ficou esclarecido e ele disse-me: 'Farei o possível para lá estar contigo'. Isso foi algo incrível para mim. Mostrou novamente o que significamos um para o outro e o respeito que ambos temos. Penso que tem sido uma história linda e incrível para nós, para o desporto e para o ténis, onde mostramos que podemos coexistir numa rivalidade dura, sair por cima e mostrar que é só ténis. É duro e brutal por vezes, mas é justo. Podes estar do outro lado e ver uma rivalidade amigável fantástica. Tudo terminou melhor do que alguma vez poderia ter imaginado. Foi um esforço incrível do Rafa e nunca esquecerei o que ele fez por mim em Londres", realçou Federer, confessando ainda ter sido difícil conter as emoções no derradeiro jogo."Sempre foi muito difícil para mim controlar as minhas emoções, quando ganho e quando perco. No início costumava ficar com raiva, triste e chorar. Então chorava de alegria pelas minhas vitórias. Penso que sexta-feira foi um pouco diferente, para ser honesto, porque acho que todos eles [Murray, Djokovic e Nadal] viram flashes da suas carreiras diante dos olhos, sabendo que todos nós tivemos algum tempo emprestados ao ténis. Quando envelheces e chegas aos 30 anos, começas a saber o que realmente aprecias na vida e no desporto", admitiu.Uma das imagens que mais deu que falar nesse jogo foi o momento em que Federer e Nadal deram as mãos no banco, visivelmente emocionados. Algo que o suíço explicou também. "Vi a foto com o Nadal. Foi um momento muito breve. Penso que, naquele momento, eu estava a chorar muito e tudo o que me passava pela cabeça era o quão feliz estava a viver aquele momento com todos eles. Penso que foi algo bonito enquanto estávamos sentados lá, a música a tocar e o foco estava mais na Ellie Goulding. Nesse momento, quase esqueces que te estão a tirar fotos, porque sabes que não podias falar e havia a música. Penso que toquei no Rafa e que secretamente agradeci. Foi uma loucura, com fotos de todos os ângulos. Espero conseguir tê-las, porque significam muito para mim", enalteceu.Federer comentou ainda a marca que deixa no mundo do ténis e pede que ninguém o tente imitar. "Não vejo ninguém a jogar como eu. Ninguém precisa de o fazer de forma alguma. As pessoas pensavam que eu jogaria como Pete Sampras e não o fiz. Penso que todos têm de ter a sua própria versão e não copiar, mesmo que isso seja um grande gesto de admiração. Gostaria que todos se encontrassem e que o ténis fosse fantástico. Estou certo de que serei o fã número um do ténis e que vou continuar a segui-lo, por vezes até nas bancadas. Espero reviravoltas com uma mão, um ténis ofensivo e com estilo. Agora é altura de sentar-me e ver o ténis de um ângulo diferente", concluiu.