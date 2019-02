Federer regressa a local onde é feliz

Mais de um mês depois da eliminação surpreendente nos oitavos-de-final do Open da Austrália, diante de Stefanos Tsitsipas, Roger Federer... está de volta. O suíço, de 37 anos, regressa a uma das suas cidades favoritas – o Dubai –, onde não só vive e se treina durante boa parte do ano, como já foi campeão por sete vezes (recorde) no ATP 500 dos Emirados Árabes.

Atualmente caído para o sétimo lugar do ranking mundial, Federer inicia hoje a sua participação na prova, às 15 horas, diante de um dos tenistas com quem tem melhor registo de confrontos diretos em toda a carreira: o alemão Philipp Kohlchreiber. Ao todo, já se defrontaram por 13 vezes e o helvético ganhou... todas.

"Estou em muito boa forma e tenho estado a bater muito bem na bola durante os treinos, sem dores ou lesões. Fiquei um pouco surpreendido de como o court está tão lento", alertou Federer em conferência de imprensa, contando um facto curioso sobre o seu encontro com o (também) veterano alemão.

"No dia do sorteio combinámos ir treinar e até jogámos dois sets a grande intensidade. Depois descobrimos que íamos jogar um contra o outro. Foi engraçado", admitiu o helvético.

O primeiro cabeça-de-série do ATP 500 do Dubai é, no entanto, o japonês Kei Nishikori, nº 6 ATP, que se estreia este ano numa prova que nunca disputou ao longo da sua carreira.

Tanto Federer (7º) como Nishikori (6º) têm boas chances de subir muito no ranking esta semana. Se algum deles conseguir ser campeão, regressa ao top 4 ATP.