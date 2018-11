Federer reprova atitude de Serena Williams para com árbitro português

Roger Federer reprovou a atitude da norte-americana Serena Williams para com o árbitro português Carlos Ramos durante a final do Open dos Estados Unidos, e classificou a ação da tenista como excessiva, em declarações ao Sunday Times.

No decorrer da partida, a antiga número um do ranking WTA, infringiu o código de conduta em outras duas ocasiões. Primeiro, ao atirar com a raquete ao chão (ação que levou à penalização de um ponto) e depois, dirigindo-se ao árbitro como "mentiroso" e "ladrão", o que obrigou Carlos Ramos a penalizar a tenista com um jogo, deixando Osaka mais perto da vitória.

Williams, que acusou o árbitro português de "sexismo", foi multada em 17 mil dólares pela Associação de Ténis dos Estados Unidos, devido a todas as infrações cometidas.

Federer mencionou ainda as questões mais atuais do ténis feminino. Depois da introdução de um 'dress-code', devido ao fato completo de Serena Williams em Roland Garros, e da infração imposta a Alize Cornet por ter trocado de camisola no 'court', o 20 vezes campeão de um torneio do Grand Slam terminou dizendo que "está totalmente do lado das mulheres".