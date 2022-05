Federer: «Um dia jurei que não ia acabar a carreira todo rebentado»

Afastado dos circuitos devido a um problema num joelho, Roger Federer contou numa entrevista à 'Caminada Magazin' que trabalha para regressar ao ativo. O antigo número 1 mundial, de 40 anos, conta que se sentiu inspirado ao ver Rafael Nadal conquistar o título no Open da Austrália este ano."Não publico muitas fotografias do meu treino porque sempre o vi como uma rotina, toda a gente treina duro. Um dia jurei que não ia acabar a carreira todo rebentado. Mais à frente vou querer esquiar com os meus filhos e jogar futebol com os meus amigos. É por isso que estou a fazer recuperação agora, não é só por causa do ténis. Quero ter uma vida depois da minha carreira", explicou o tenista helvético, um dos melhores de sempre.No entanto, não avança com datas para o regresso. "Não posso pensar tão à frente. Neste momento estou à espera do aval dos médicos, estou pronto para dar tudo outra vez. Sinto-me como um cavalo de corrida à espera do seu lugar outra vez, com muita vontade de correr. Espero voltar a jogar este verão. Tenho saudades de chegar a casa à noite depois de um dia duro de treinos, de estar completamente exausto."Nadal, um dos seus maiores rivais nos tempos áureos no circuito, também passou, e passa, por problemas físicos e voltou a ganhar um torneio do Grand Slam. "É incrivelmente inspirador quando alguém regressa de tantos problemas de saúde. O Rafa e eu falamos por telefone de vez em quando, falamos muito. Sabia que ele não estava muito bem, mas conseguiu ganhar o Open da Australia mesmo assim e fiquei muito feliz por ele. O esforço que fez foi imenso. Hoje em dia, simplesmente preparar um encontro leva muitas horas."Preparar o corpo para a alta competição aos 40 não é a mesma coisa que fazê-lo aos 20. "O meu corpo é como um carro, tenho de rodar mil parafusos até que o motor funcione sem problemas. A mobilização, os alongamentos e o aquecimento de manhã, tudo isso demora uns 45 minutos. Depois vamos para o campo, aqueço durante meia hora, faço alongamentos, fortaleço os tornozelos e volto a aquecer, faço ginásio, exercícios de velocidade explosiva... Antes de jogar, tenho de cuidar do meu corpo durante umas duas horas e meia."Numa parte mais descontraída da entrevista, Federer admitiu que se não tivesse sido tenista, gostaria de ser sido... DJ. "Amo música. Levanto-me com ela e vou para a cama ela. Em casa sou eu que crio boas vibrações. Na verdade, gostaria de ser DJ. Um dia vou comprar um set de DJ, por diversão. Cresci durante a era 'techno' dos anos 90!"