Festejo de Cristiano Ronaldo também já chegou ao... ténis

É inegável a influência de Cristiano Ronaldo no mundo do desporto, e o ténis não é exceção. Em torneio realizado na Arábia Saudita, em Jeddah, o francês Arthur Fils arrancou com da melhor forma as Next Gen ATP Finals ao derrotar o italiano Lucas Nardi, em cinco parciais. Para celebrar o triunfo, o promissor tenista francês de 19 anos adotou o famoso 'siii' do craque português, que está no país há quase um ano para jogar no Al Nassr.