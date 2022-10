Fluvial Beach Tennis Tour: Portugal entra no mapa

A praia fluvial de Aldeia Ruiva, no Concelho de Proença-a-Nova, consagrou ontem os vencedores da 1ª edição do Fluvial Beach Tennis Tour (BT100), pontuável para o ranking internacional, com o triunfo da dupla constituída pelo letão Maksimilians Andersons (20º do ranking mundial) e o espanhol Gerard Rodríguez (21º). "Foi um orgulho estar nesta competição e precisamos de vitórias como estas. Agradeço ao meu parceiro por tudo aquilo que fizemos enquanto equipa. Obrigada a toda a organização, pois fomos todos muito bem recebidos", considerou no final Gerard Rodríguez.

Anderson e Rodríguez confirmaram o estatuto de primeiros cabeças-de-série, ao baterem na final os franceses Guillaume Leruste (33º) e Mathieu Guegano (22º), por 7-6(1) e 7-5, em prova emocionante, que também teve Pedro Maio (74º) e Henrique Freitas (85º) como protagonistas. A melhor dupla portuguesa, finalista do BT50, que se realizou também em Proença-a-Nova nos dias 8 e 9, caiu apenas nos quartos-de-final, por 6-1 e 6-4, frente aos gauleses finalistas.

Já a dupla Tiago Costa (276º) e Martim Sousa (318º) conseguiu atingir a 2ª ronda, ao bater, por 6-2, 4-6 [10-5], o português Gonçalo Vieira (356º) e o italiano Max Fornaciari (907º), mas acabaria por perder, por 6-3 e 6-1, frente aos vencedores da prova.

Em femininos, dominaram Anna Galenko (731ª) e Angelina Klimuk (466ª), numa final que foi 100% entre duplas russas, que atuaram sob bandeira neutra, com as vencedoras a surpreenderem as cotadas Elizaveta Kudinova (194ª) e Elizaveta Tkachenko (194ª), por 7-6(3) e 6-3.

Ainda no que diz respeito às provas de consolação, venceram os brasileiros Leonardo Coelho (557º) e Fischer Pinheiro (310º). Em femininos, o triunfo foi para as letãs Aleksandra Kovalova (128ª) e Viktorija Stenclava (105ª). As de 160 duplas que estiveram em Proença-a-Nova, competiram em representação de 16 países, destacando-se a presença de muitos brasileiros, oriundos do país que é potência mundial no ténis de praia.



"Até o tempo ajudou"



O diretor da 1ª edição do Fluvial Beach Tennis Tour, Nuno Pissarra, congratulou-se com o sucesso da competição que se realizou em Proença-a-Nova.



"Até o tempo ajudou. Só depois da último jogo, a final masculinas, é que passada meia-hora começaram a cair as primeiras gotas de chuva!", exclamou Nuno Pissarra.



Tudo correu bem para a organização. "Esta 1ª edição foi um sucesso, com uma adesão acima das expectativas. Foi um evento que satisfez todas as partes. Temos de agradecer à Federação Portuguesa de Ténis, assim como à autarquia de Proença-a-Nova, que deu todo o apoio logístico, ao disponibilizar transfers, apoio de material e equipamento, que permitiu erguer a infraestrutura da Praia Ruiva, onde decorreu a competição", agradeceu Nuno Pissarra.





João Lobo, presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, também apreciou o evento realizado na sua autarquia, pelo que assumiu o protagonismo na altura de distribuir os prémios aos atletas vencedores. No final, também agradeceu aos organizadores: "A Aduane Sports Solutions e a Federação Portuguesa de Ténis permitiram realizar este torneio, com Proença-a-Nova a trazer uma prova desta dimensão para o Interior, num concelho de baixa densidade populacional. É um exemplo, num país como Portugal, habituado a ter os desportos de areia no litoral. Tivemos muitos atletas de várias nacionalidades, elevando o nome de Proença-a-Nova até outras paragens e divulgando o ténis de praia. Com a evolução, esperamos atrair outras iniciativas."