O tenista italiano Fabio Fognini, de 30 anos, conquistou este domingo o seu sexto título no circuito ATP, ao bater o chileno Nicolas Jarry na final do torneio de São Paulo, no Brasil.Na terra batida do torneio canarinho, Fognini, 20.º jogador mundial e segundo cabeça de serie, impôs-se ao 73.º da hierarquia em três 'sets', pelos parciais de 1-6, 6-1 e 6-4, num embate que durou uma hora e 33 minutos.Com este triunfo, o tenista transalpino deverá subir uma posição na tabela mundial, para 19.º, aproximando-se do seu melhor registo de sempre (13.º, em 2014).

Autor: Lusa