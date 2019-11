França conquista Fed Cup ao bater Austrália na final

A França conquistou este domingo a Fed Cup 2019, ao derrotar na final a anfitriã Austrália, em Perth, graças ao sucesso em pares de Kristina Mladenovic e Caroline Garcia.

As duas equipas entraram empatadas 2-2 no confronto decisivo, tendo a dupla gaulesa vencido por 6-4 e 6-3 o par formado pela líder do ranking mundial feminino, Ashleigh Barty e por Samantha Stosur.

Esta é a terceira vez no seu historial que as francesas conquistam a prova, depois dos triunfos em 1997 e 2003, além de contarem com três derrotas em finais: 2004, 2005 e 2016.

O troféu continua a escapar à Austrália, a terceira nação com mais títulos na competição, com sete, mas que já não ganha há 45 anos.