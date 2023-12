Francisca Jorge avança para a final no Brasil

Francisca Jorge, heptacampeã nacional e melhor tenista portuguesa no ranking WTA (271ª mas com garantia de subida ao top 230), continua em grande por terras brasileiras e ontem somou a 9.ª vitória consecutiva rumo à sua segunda final seguida. Depois do título no W25 de Mogi das Cruzes, a vimaranense de 23 anos está agora na final do W60 de Vacarias.

Nas meias-finais, a minhota, que se tornará na sexta mulher portuguesa a jogar um Grand Slam no próximo Open da Austrália, derrotou a mais cotada argentina Maria Lourdes Carle, primeira cabeça de série e 126ª WTA, por 6-3, 3-6 e 6-4. A portuguesa está a acabar a época a jogar o melhor ténis da sua vida e isso ficou uma vez mais evidente nesta meia-final.

Na final, Kika Jorge medirá forças com a francesa Selena Janicijevic (287ª), que eliminou a argentina Julia Riera (142ª).

Caso consiga triunfar, a vimaranense fará a sua estreia no top 200 da hierarquia.

Entretanto, Inês Murta, ex-top 550 do ranking WTA e atualmente caída para fora do top 900 (948ª) depois de um ano repleto de lesões, qualificou-se para as meias-finais do ITF W15 de Melilla, em Espanha, as suas primeiras desde fevereiro. A algarvia de 26 anos derrotou a jovem wild card espanhola África Burillo Berezak, de 16 anos e sem ranking, por 6-3 e 6-1.